شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-6-2022.





إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي.





البورصة تربح 374 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 374 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 661.795 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.4 مليون ورقة مالية بقيمة 813 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.6%، والعرب على 7.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.30%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 111.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 512 ألف جنيه، 76.3 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12274 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2760 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 18.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.726 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 13.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.12%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.704 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.048 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.