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وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي مشعل المقبل، أن إنشاء ملحقية تجارية في اليونان يأتي امتدادا لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة واليونان، ورغبة في توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات ريال لعام 2021م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الملحقية التجارية السعودية في اليونان، افتتحها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد العمار أمس، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالعزيز الغيث، حيث باشر مهام أعماله.وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي مشعل المقبل، أن إنشاء ملحقية تجارية في اليونان يأتي امتدادا لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة واليونان، ورغبة في توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات ريال لعام 2021م.

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