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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة بالإدارة العامة للجودة والبيئة عقدت أمس ورشة عمل تحت عنوان «برنامج الفحص والتفتيش والرقابة على الجودة ضمن فروع الوزارة» بحضور مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بالوزارة المهندس العباس أحمد الحازمي ومدير عام الفرع المهندس مطلق الشراري، ومدير المختبرات وضبط الجودة بالوزارة المهندس سعيد القحطاني، وعدد من مسؤولي الوزارة المختصين بالجودة والبيئة.

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