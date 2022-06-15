66 ألف أسرة تستفيد من خيارات «سكني» خلال 5 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 66 ألف أسرة سعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها برنامج «سكني» الكترونيا، منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 79 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن نحو 27 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها «سكني» للمستفيدين، وما يزيد على 14 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، فيما فضلت أكثر من 12 ألف أسرة الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، وأكثر من 7 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ويوفر موقع وتطبيق سكني 119 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواح سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها وبمتوسط أسعار 750 ألف ريال.

كما يوفر موقع وتطبيق سكني مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، الحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، إصدار عقود الأراضي الكترونيا، الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني و»السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.

ويتيح «سكني» جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa/، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

برنامج «سكني»

يناير ـ مايو 2022

المستفيدون 66,180 أسرة

أسر سكنت منازلها 79,671 أسرة

التفاصيل:

