رحلات مباشرة إلى سول اعتبارا من 16 أغسطس

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وسيتم التشغيل إلى سول ابتداء من 16 أغسطس 2022م، وستكون الرحلات المباشرة انطلاقا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمعدل (3) رحلات أسبوعيا، بطائرات «السعودية» من طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر المتميزة برحابة المقاعد وأحدث التقنيات التي تضفي على تجربة السفر متعة ورفاهية، ويبلغ عدد مقاعدها (24) مقعدا لدرجة الأعمال و (274) مقعدا لدرجة الضيافة.ويجري تجهيز المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطار في «سول» وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل،حيث سيوفر الخط الجديد بين المملكة وكوريا الجنوبية رحلات مباشرة ومريحة لجميع شرائح الضيوف، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت، وكذلك الوجهات الدولية الأخرى لجميع الوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها رحلات «السعودية» وأعضاء تحالف «سكاي تيم» الدولي الذي يضم العديد من شركات الطيران الكبرى حول العالم.
متاحة للحجز عبر (www.saudia.com) بدء التشغيل 16 أغسطس 2022
نوع رحلات مباشرة
الانطلاق مطار الرياض
العدد 3 رحلات أسبوعيا
الطائرة طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر المتميزة برحابة المقاعد
عدد مقاعد الرحلة (24) لدرجة الأعمال و(274) لدرجة الضيافة
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