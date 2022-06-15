شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.11% بالختام للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 374 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 661.795 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12274 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2760 نقطة.