شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الأربعاء..وصعود الكويت والبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.35% خاسرًا 42.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11978.51 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.82% خاسرًا 104.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12626.55 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.40% رابحًا 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1850.14 نقطة، وقفزت الأسواق الإماراتية.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% خاسرًا 42.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11978.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.95% خاسرًا 204.05 نقطة ليغلق عند مستوى 21301.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.2 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.02%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.01%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%.

وقفز 93 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "إم آي اس" بنسبة 5.89%، ثم سهم "جرير" بنسبة 5.72%، وتراجع 114 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.99%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 626.1 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.82% خاسرًا 104.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12626.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 120.1 مليون سهم بقيمة 633.9 مليون ريال عبر تنفيذ 24 ألف صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.23%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 7400.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 12.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8196.56 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5768.97 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحًا 1.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 138.5 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.002 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.8%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، والمنافع، والعقار، والصناعة، والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 1.81%، 1.44%، 0.5%، 0.19%، 0.11%، 0.08%، على التوالي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.15% رابحًا 37.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3335.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.8 مليون سهم محققة ما قيمته 387.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5300 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 13.33%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والمرافق العامة بنسبة 0.78%، 0.77%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.67%، 0.36%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 12.50%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.40%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.97%، فيما تصدر سهم بنك المشرق قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.1 مليون ورقة بقيمة 88.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.391% رابحًا 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 9539.17 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.921 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 207 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.87%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الصناعات والمرافق بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاعي التقديري للمستهلك والطاقة بنسبة 0.82%، 0.09%، على التوالي.

وارتفع 31 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 4%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 2.23%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 2.2%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 3.36%، ثم سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 3.33%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 355.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% رابحًا 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1850.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 707.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 35.17% مدفوعًا بارتفاع أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 4.67%، 1.16%، 0.6%، 0.16%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، فيما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.