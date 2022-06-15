شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: دور مهم لمنتدى المتوسط فى تأمين إمدادات الطاقة خلال التعاون الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية اجتماع وزراء منتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد اليوم بالقاهرة بحضور أورسولا فوندر لاين شهد حدثاً استثنائياً بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية، مما يؤكد علي الدور المهم للمنتدي في تأمين إمدادات الطاقة خلال التعاون الإقليمي الفعال، خاصة في هذه الفترة التي تشهد تحديات جيوسياسية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية ووزير البيئة والطاقة اليوناني وأضاف أن وزراء المنتدى تشرفوا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية وذلك للمرة الثانية بعد اللقاء الذى تم معهم في يوليو 2019 ، حيث أكد الرئيس على دعمه لنشاط المنتدي وحث الدول الأعضاء علي الاستمرار في تفعيل التعاون فيما بينهم لتحقيق استدامة موارد الطاقة كهدف أسمى للمنتدى.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الثلاثية خطوة هامة من الحكومات يتم فى إطارها تمهيد الطريق لتكثيف العمل والتعاون بين الشركات في مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وأنها بمثابة مظلة وإطار عمل تعمل علي أساسه الشركات لاحقاً في إبرام الاتفاقيات والتعاقدات فيما بينها لتنفيذ المشروعات والإجراءات اللازمة للبنية التحتية و تسييل الغاز وتصديره وسيكون منوطاً بها تحديد الكميات والتوقيتات وفقاً والاتفاقيات التي سيتم إبرامها ، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تعكس الدعم الحكومي للاستثمارات المرتقبة في هذا الشأن وتيسر إجراءات الاستثمار المختلفة في مشروعات نقل وتصدير الغاز إلى أوروبا في ظل وجود اتفاق حكومي مشترك .

ولفت إلي أن استراتيجية عمل المنتدي تم عرضها وإقرارها اليوم بالإجماع، وأكد الملا أن المنتدى لديه خطط للتعاون على المديين المتوسط والبعيد ، كما أن لديه خطة للوصول إلى صفر انبعاثات ولدينا مناقشات مستمرة من أجل مستقبلنا.

وقالت كارين الحرار أن المنتدى مظلة جيدة للتعاون البناء من أجل المستقبل وتجرى به مناقشات جيدة ولدينا فرق عمل تقوم بجهد مشترك متميز ونقدم لها كامل الدعم لتحقيق أهداف المنتدى الذى يقيم بناءً جيداً للشراكة والاستدامة فيما اتفق الوزيران ووزير البيئة والطاقة اليونانى كوستاس سيكريكاس على أن المنتدى فرصة جيدة لضمان جانب إمدادات الطاقة على المستويين القصير والمتوسط.