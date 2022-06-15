شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى بين منظمات الأعمال المصرية والروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار زيارتها الحالية لمدينة سان بطرسبرج للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى والذى يعقد خلال الفترة من 15-18 يونيو الجارى، عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عدد من اللقاءات مع عدد من رؤساء وممثلى مجتمع الأعمال الروسى، استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرى وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، شارك فى اللقاءات السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقد استهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد جلسة مباحثات مع شامل أورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك، تناولت أهمية تفعيل دور المجلس للحفاظ على معدلات التجارة البينية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين، وبصفة خاصة فى المجالات التى تتميز بها الدولتين بمزايا تنافسية، كما استعرض الاجتماع رغبة الجانب الروسى فى تنظيم بعثات تجارية لمجتمع الأعمال إلى مصر خلال المرحلة المقبلة .

كما عقدت جامع لقاءاً موسعاً مع فيدتوف إيفان مدير رابطة الأقاليم الابتكارية الروسية، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين الشركات الروسية المتواجدة بالأقاليم أعضاء الرابطة والشركات المصرية، لاسيما فى مجالات الصناعات التكنولوجية، كما استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، خاصة وأن هذه النوعية من المشروعات تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى.

وشملت سلسلة لقاءات وزيرة التجارة والصناعة لقاء مع كل من فلاديمير فلاديميروف محافظ اقليم ستافروبول الروسية وجروديف فاسيلى وزير الاستثمار بمقاطعة سخالين، حيث تناول اللقاءين بحث الاستفادة من القدرات الإنتاجية الخاصة بإنتاج الحبوب والزيوت بمقاطعة ستافروبول الروسية ، وامكانية تصدير هذه المنتجات للسوق المصرى، فضلا عن استعراض المقومات الاقتصادية لمقاطعة سخالين، وفرص وإمكانيات تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين المقاطعة ومصر خلال المرحلة المقبلة.