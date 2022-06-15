شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مذكرة تفاهم نقل وتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل أوروبا تخلق شراكات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا ، أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى، هى مذكرة تفاهم إطارية تخلق اتفاقيات من عدة شركات يتم التحدث على أساسها، موضحا أنه لم يتم التطرق إلي التفاصيل الخاصة بالكميات الخاصة بالتصدير.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالاجتماع الوزارى السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، إلى أهمية التسهيلات المصرية المتعلقة بالغاز قائلا " تاريخ مهم وخطوة هامة تفتح المجال بين الشركات لقيام عدد كبير من المشروعات المتعلقة بالغاز .