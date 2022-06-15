شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": اهتمام من الاتحاد الأوروبى لزيادة التعاون مع مصر فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم وزارة البترول، إنه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لتوريد الغاز وتسييله قبل نقله إلى دول أوروبا، موضحا أن مصر بها مصانع إسالة الغاز في إدكو بالبحيرة ودمياط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن مؤتمر الوزراء السابع لمنتدى دول شرق المتوسط أصبح حاليًا منظمة دولية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعطي مصر ثقل في إطار مشروعها نحو التحول للطاقة النظيفة، مضيفا أن محطات الإسالة تعزز موقف القاهرة في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.

وأوضح أن مصر لديها كل التسهيلات التي تمكنها من استقبال الغاز الإسرائيلي ثم إسالته قبل تصديره إلى أوروبا، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد أن هناك اهتمام من الاتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وأنه متوقع اكتشافات للغاز الفترة المقبلة، طالما هناك مزايدات عالمية واتفاقيات مع شركات عالمية، هناك العديد من الشركات ستبدأ برامج حفر قريبا لتحقيق المزيد من الاكتشافات.