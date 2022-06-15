بروتوكول تعاون بين "تصديري الهندسية" ومشروع "تطوير التجارة"

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القاهرة - سامية سيد - وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية مذكرة تفاهم مع مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID) USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project والذى يهدف إلي وضع إطار لمجالات التعاون والأنشطة المشتركة التي سيتم القيام بها على مدار الثلاث سنوات القادمة بهدف تعزيز صادرات شركات الصناعات الهندسية الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات ذات الجاهزية للتصدير.

ووفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، فإن مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الشركات في عدة محاور ومنها الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي مع إعطاء أهمية خاصة للشركات المدارة من قبل سيدات الأعمال، وإعداد دراسات الأسواق، وبناء قدرات المجلس كجهة داعمة للتصدير من خلال تطوير كافة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعات الهندسية، وتقديم برامج تدريبية للفريق التنفيذي بالمجلس، بالإضافة الي تطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية في هذه المجالات.

وقع على مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومن جانب مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر رشيد بنجلون - مدير مشروع

وحضر التوقيع من جانب المجلس عدد من أعضاء مجلس الإدارة المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس محمد العايدي، و مي حلمي –المدير التنفيذي للمجلس وأعضاء الجهاز التنفيذي، ومن جانب المشروع كلا من أحمد أبو اليزيد نائب مدير المشروع، ود/ محمد أبو عيانة – مدير المكون الأول الخاص بتعزيز صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وداليا راضي - مدير الخدمات التجارية، ورانيا موسي – مديرة التواصل بالمشروع.

وابدى المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري سعادته بتوقيع البروتوكول والذي يعد نموذج للتعاون المشترك في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" يهدف إلى مساعدة الشركات الهندسية لتنمية الصادرات وتأهيل الشركات على الممارسة التصديرية.



بروتوكول تعاون بين مجلس الهندسية ومشروع تطوير التجارة



توقيع البرتوكول



توقيع برتوكول بين مجلس الصناعات الهندسية ومشروع تطوير التجارة



توقيع برتوكول بين مشروع تطوير التجارة ومجلس الصناعات الهندسية