شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالادارة الأولي بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبين مصريين حاولا الخروج معا بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمود سعد مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون شرائط دوائية داخل الحقائب،

وقام احمد فؤاد حامد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب فتبين وجود 143 شريط دوائي خاص بعلاج السرطان والأمراض المناعية، اقر احد الراكبين انها تخصه هو دون الاخر.

قرر أحمد علي السيد مدير إدارة الجمرك تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الذي اقر بان المضبوطات تخصه، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .