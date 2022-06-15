"بتكوين" تنهار.. العملة الرقمية تنخفض إلى أدنى مستوى فى 18 شهرا

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة بتكوين الأربعاء إلى أدنى مستوى فى 18 شهراً، مما أدى إلى تراجع العملات الرقمية الأصغر معها، إذ لم يُظهر التراجع الأخير في أسواق العملات المشفرة أي مؤشر على التوقف.

وحسب موقع الشرق، نزلت بتكوين 6.3% إلى 20 ألفاً و715.69 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وفقدت بتكوين نحو 28% من قيمتها منذ الجمعة الماضي وأكثر من نصف قيمتها هذا العام. ومنذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار في نوفمبر، انخفضت بنحو 70%.

كما انخفضت العملات الرقمية الأصغر، والتي تتأثر بتحركات بتكوين، فنزلت "إيثر" ثاني أكبر عملة مشفرة 9.4 بالمئة إلى 1090 دولاراً.