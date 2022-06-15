شكرا لقرائتكم خبر عن «بورتس تكنولوجي»: الموانئ السعودية تتخطى حاجز 600 ألف حاوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة خلال عام واحد فقط في مؤشر الكفاءة التشغيلية العالمي للموانئ

أبرز موقع «بورتس تكنولوجي» النشاط الكبير، الذي تمتعت به الموانئ في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة الأخيرة، حيث نقلت ما مجموعه 600107 حاوية مكافئة في مايو 2022، بزيادة قدرها 1.38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «ارتفع عدد حاويات التصدير في الموانئ السعودية بنسبة 2.57 %، ليصل إلى 175958 حاوية نمطية، بينما تراجعت حاويات الاستيراد بنسبة 0.64 % إلى 176.978 حاوية مكافئة. ويؤكد هذا النشاط الكبير، الذي شهدته صادرات البلاد».

وبلغت حاويات إعادة الشحن خلال الفترة نفسها قرابة 247172 حاوية نمطية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.01 % على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بشكل مباشر بالمبادرات، التي أطلقتها الهيئة السعودية للموانئ «موانئ» تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، حسبما أشار الموقع.

أيضاً، قفزت أحجام البضائع بنسبة 23.70 % على أساس سنوي، لتصل إلى 21041.021 طن، ورست 1020 سفينة في الموانئ السعودية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 3.03 % مقارنة بشهر مايو 2021، كما أعلنت الهيئة السعودية للموانئ سابقًا أنها شهدت نموًا كبيرًا في حجم نقل البضائع وحاويات إعادة الشحن خلال الربع الأول من عام 2022.

وبالمقارنة مع أرقام العام الماضي، زادت حمولة البضائع بنسبة 7.18 % بإجمالي يزيد على 74 مليون طن، في حين زاد عدد حاويات إعادة الشحن بنسبة 5.91 % بإجمالي 1.3 مليون حاوية مكافئة، كما تم تسجيل زيادة في عدد السيارات والركاب والسفن، حيث زادت بنسبة 0.28 % ليصبح المجموع 3186 سفينة.

ليس هذا وحسب، حيث حققت موانئ المملكة قفزة نوعية كبيرة أيضاً خلال عام واحد فقط في مؤشر الكفاءة التشغيلية العالمي، لتتصدر أكثر من 370 ميناء عالمياً على المؤشر، في انعكاس لإستراتيجية المملكة لتطوير قطاع النقل البحري في إطار تنويع اقتصادها والانفتاح الواسع نحو مختلف القطاعات الاقتصادية الدولية. وظهرت تلك القفزة نتيجة لجهود تطويرية قادتها «موانئ» خلال العام الماضي، ودعمتها بإعلان الهيئة، في يناير الماضي، عن إستراتيجيتها، التي تتضمن تحولاً نوعياً لمنظومة الموانئ في المملكة.

جدير بالذكر أن المملكة تمتلك 10 موانئ، أبرزها: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك عبدالله في رابغ، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.