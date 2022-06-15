شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال كونستراكشن ريفيو: تعاون سعودي - صيني لحفر نفق بطول 5 كم في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «كمركز ديني وثقافي مهم في المملكة، ستحظى المدينة المنورة ببنية تحتية محلية بمهارات عالية الجودة، ومعايير فائقة باستخدام التكنولوجيا الصينية»

سلط موقع «جلوبال كونستراكشن ريفيو» الضوء على الشراكة السعودية - الصينية الكبيرة، في صفقة بقيمة 970 مليون دولار لحفر نفق تحت المدينة المنورة، مشيرا إلى أنه تم اختيار شركة تابعة لمؤسسة السكك الحديدية الصينية لحفر 5 كيلومترات من أنفاق الطرق بالقرب من المدينة لتسهيل الوصول للحرم النبوي من أسرع طريق ممكن.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «يهدف برنامج الأعمال إلى تحسين الوصول إلى المدينة المنورة، ثاني أقدس مدينة في الإسلام بعد مكة المكرمة، ويشمل النطاق نفق علي بن أبي طالب ونفق المطار».

وحسب الموقع، من المقرر الانتهاء من جميع هذه المشاريع في 42 شهرا، ويهدف العمل إلى تخفيف الضغط عن طريق الملك فيصل الدائري في وسط المدينة من خلال زيادة السعة، وتحسين التوصيلات، وتوسعه من 4 إلى 6 ممرات.

ونقل الموقع عن مسؤولي الشركة الصينية قولهم: بتوقيع عقد مشروع تطوير البنية التحتية لنفق المدينة المنورة، دخلنا سوق الاستثمار في الصناديق السيادية السعودية وسنظهر الآن قوتنا الصينية في الجودة والتطوير.

واختتم: «كمركز ديني وثقافي مهم في المملكة، ستحظى المدينة المنورة ببنية تحتية محلية بمهارات عالية الجودة، ومعايير فائقة باستخدام التكنولوجيا الصينية».