شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وسط توقعات برفع سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية وعززت مكاسبها اليوم الأربعاء، بعد أن صعد المؤشر ناسداك 2% وارتفع ستاندرد اند بورز 500 لـ1.4%.

وارتفعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة بنسبة 1٪ على الأقل في التعاملات المبكرة، وكانت جميع قطاعات S&P 500 البالغ عددها 11 في المنطقة الخضراء مؤخرًا.

ويترقب المستثمرون نتائج مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) حول سعر الفائدة اليوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

في اجتماعه في مايو، رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أول زيادة من نوعها منذ عام 2000.

البورصات الخليجية تغلق على تباين

بينما اختُتمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات اليوم الأربعاء على تباين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لزيادة كبيرة محتملة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ورفع المستثمرون رهاناتهم بشدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة، في تحول للتوقعات أدى إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق العالمية.