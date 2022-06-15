شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق أحدث طائرات "إيرباص" صغيرة البدن لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت شركة "إيرباص إس إي" للطيران، في تحليق أحدث طائرة ضيقة البدن تابعة لها ضمن طرازات "إيه 320" بعيدة المدى وسريعة البيع، وذلك من مدينة هامبورج الألمانية.

ومن المقرر أن تستغرق أول رحلة طيران للطائرة الجديدة ما بين ساعتين و4 ساعات، حسب وكالة "بلومبرج".

وتسعى "إيرباص" إلى توسيع تشكيلة الشركة الأوروبية من الطائرات ذات الممر الواحد، إلى فئة أوسع نطاقا، بعد فراغ طويل منذ توقف إنتاج الطائرات طراز "757"، التابعة لشركة "بوينج".