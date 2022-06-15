شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: زيادة الاستثمار البلدي في الأحساء إلى 275 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الفرص الاستثمارية بالأحساء وصلت هذا العام لـ ١١٢ فرصة استثمارية

- الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً على بوابة "فرص" تتجاوز ٢٤٠٠ فرصة بمناطق المملكة

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل أن الفرص الاستثمارية المتاحة لـ "أمانة الأحساء" على بوابة "فرص" وصلت لـ ٣٦٢ فرصة عام ٢٠٢١ بزيادة تصل إلى ٥٣٪ عن عام 2020، وبقيمة إجمالية تجاوزت ٢٧٥ مليون ريال، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة لـ"الأحساء" هذا العام وصلت لـ ١١٢ فرصة استثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه "أمانة الاحساء"، برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، منوهاً بما تزخر به الأحساء من عوامل جاذبة للاستثمار، وببنية تحتية مميزة من مطار وقطار وطرق توصلها بمناطق حيوية مختلفة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لطبيعة المنطقة وثروتها الزراعية، كما أن لدى الأحساء مستقبل واعد في منطقة الجافورة لما تتمتع به من موارد طبيعية.

وأوضح الحقيل، أن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً على بوابة "فرص" لمختلف مناطق المملكة تتجاوز ٢٤٠٠ فرصة متنوعة ما بين المنافسات الاستثمارية وفرص التأجير بمختلف الأنشطة المتاحة، إذ يمكن المنافسة عليها بطرق ميسرة ومؤتمتة عبر بوابة فرص التي يجتمع تحت مظلتها أكثر من ٢٥ ألف مستثمر، حيث طرحت المنصة سابقاً ما يزيد عن ٢٣ ألف فرصة استثمارية.

ونوه، أن هناك لجنة استشارية للاستثمار في القطاع البلدي تضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة الاستثمار وجذب المستثمرين لتحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية، مشيراً إلى أن طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مدن ومحافظات المملكة يتم من خلال منصة الاستثمار البلدي "فرص" وحسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم استعراض الفرص الاستثمارية من خلال إقامة الملتقيات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بالاستثمار.

وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل الجماعي المشترك بين كافة القطاعات الحكومية وتظافر الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، مؤكداً على أن القطاع البلدي والإسكاني يقوم بدور حيوي ومُمكّن للأنشطة الاقتصادية ضمن مستهدفات تنمية الاستثمارات البلدية.