شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار، إذ يتأهب المستثمرون لرفع شديد محتمل لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1829.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1832.70 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة خلال اليوم، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.