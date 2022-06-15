شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقلص تدفقات الغاز لألمانيا إلى 67 مليون م3 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم اليوم الأربعاء، مجددا تقليص الحد الأقصى من كميات الغاز التي توردها إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم1.

وأوضحت الشركة الحكومية أن الحد الأقصى الذي ستضخه عبر الخط إلى ألمانيا سيصل إلى 67 مليون متر مكعب فقط اعتبارا من وقت مبكر غدا الخميس، وبررت الشركة هذه الخطوة مجددا بتأخر شركة سيمنس الألمانية في أعمال الصيانة، وقالت إنها لهذا السبب اضطرت إلى غلق محطة أخرى لضغط الغاز.

كانت جازبروم أعلنت أمس الثلاثاء تخفيض الحد الأقصى من كميات الغاز التي يتم توريدها إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم1 إلى 100 مليون متر مكعب يوميا وهو ما يعادل نحو 60% من حجم الغاز اليومي الذي كان مخططا توريده حتى الآن والبالغ 167 مليون متر مكعب يوميا.

وفي أعقاب ذلك بوقت قصير، نفت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا صحة ما قالته جازبروم عن تسبب التأخر في أعمال صيانة ضاغط للغاز في تقليص الكميات الموردة.