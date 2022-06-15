شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطع الأثرية لشهر يونيو بالمتاحف المصرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار القطع الأثرية التي تم إختيارها لتكون قطع شهر يونيو بالمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية ذات صلة بالفنون القبطية ومشاهد تمثل العائلة المقدسة، وذلك بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر الأول من يونيو.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض تمثال من الخزف من القرنين 12م و 13م، على شكل آدمي ربما كان يستخدم كلعبة للأطفال أو للزينة.

المتحف القبطي:

يعرض أيقونة من الخشب تمثل السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح وترتدي تاج بواسطة ملاكين .

متحف شرم الشيخ:

يعرض أيقونة من الكتان تمثل مشاهد سيرة السيدة العذراء، تظهر في منتصفها وهي تحمل السيد المسيح وهو طفل، وعلى جانبي رأسها الملائكة يضعان التاج على رأسها ويحيط بهما عشرة مشاهد من حياتها.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض عقد مكون من عدد (31) حبة كروية متدرجة الأحجام من الذهب الشفتشي والمرجان المضلع والترمالين.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض طبق بورسلين ذو حافة من إطار ذهبي ويتوسط الساحة التاج الملكي.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يعرض مخطوط نادر جدا من العصر الفاطمي وهو عبارة عن رسم تعبيري لثلاثة أشخاص مقيدين من الأعناق.

متحف قصر المنيل:

يعرض قاعدة من الفضة لطبق فاكهة ذات ثلاثة أرجل ترتكز عليها ثلاثة حيوانات ويتخلل القاعدة ثلاث جامات بها التاج الملكي وحرفي ( MT ) ويعلو القاعدة طبق بلوري للفاكهة .

متحف المركبات الملكية بالقاهرة:

يعرض ملابس سائق دومو الإستافية وهي العربة الخاصة بحضرة صاحب السمو الملكي الملك فاروق الأول لتشريف نادي السباق.

متحف جاير آندرسون:

يعرض المتحف أيقونة، داخل برواز مذهب، عليها صورة السيدة العذراء تحمل السيد المسيح حاملا كتابا وعلى جانبيها ملكان شاهرا سيفهما وخلفهما ملكان محلقان في الجو.

متحف مطار القاهرة الدولي ٢:

يعرض أيقونة رئيس الملائكة غبريال (القرنين ١٧-١٩) وهي مصنوعة من الخشب مطلي بالألوان، ويظهر بها الملاك غبريال بزي عسكري ممسكا بلفافه.

متحف مطار القاهرة الدولي ٣:

يعرض مخطوط من العهد القديم ثنائي اللغة لسفر أيوب وسفر الأمثال .

متحف السويس القومي:

يعرض أيقونة من الخشب، من القرن ١٨ صور على النصف العلوي منها السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح وتشير إليه بيدها اليمنى وحول رأسها و رأسه هالة نورانية كبيرة تزخرفها دوائر صغيرة.

و على الجزء السفلي من الأيقونة كتابة تُقرأ "بيعة ستي بربارة بمصر" و اسم "إبراهيم" و ”حنا".

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض أيقونة البشارة، من العصر البيزنطي، وهي مصنوعة من الخشب مصور عليها الملاك جبرائيل والعذراء مريم، و كتابات باللغة القبطية.

متحف آثار طنطا:

يعرض أيقونة من الخشب، من العصر البيزنطي، تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح طفلا، وعلى جانبي رأسها ملكان يمسكان بطرفي الهالة المقدسة، واسفل السيدة العذراء ستة قديسين يتوسطهم صليب وأعلى كل شخص اسمه باليونانية.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض غطاء لحفظ الكتاب المقدس وهو عبارة عن صندوق نحاسي صغير. مزخرف من الأمام بزخارف نباتية وتصوير للقديس سمعان الشيخ وهو يحمل السيد المسيح طفلا يعلوهما ملاك ويستقبله وسط نظرة من الدهشة أو الانبهار الذي يشوبه التعجب من نبؤه ميلاد ورؤية المسيح.

متحف آثار مطروح:

يعرض أيقونة من الخشب والكتان الملون تصور السيدة مريم العذراء جالسة على العرش وتحمل السيد المسيح، وفي الأركان الأربعة صور لملائكة ربما تمثل البشارة.

متحف تل بسطا:

يعرض شاهد قبر من العصر القبطي مستطيل الشكل من الحجر الجيري حفر عليه بالغائر 7 سطور أفقية من الكتابة القبطية.

متحف الغردقة:

يعرض حامل خشبي للأيقونات بالدير عبارة عن دعامتان أحداهما عليها نقش للملاك ميخائيل ممسكًا سيف ودرع، وحوله زخارف هندسية ونباتية والأخر نقش عليه الملاك جبرائيل وحوله زخارف هندسية ونباتية، وفي يده اليمنى عصا طويلة وفي يده اليسرى قرص يمثل قبة السماء.

متحف كفر الشيخ:

يعرض مخطوط قبطي وهو " سنكسار“، ذكر به رحلة العائلة المقدسة منذ أن أمر الرب يوسف النجار بأخذ الصبي لمصر هروباً من خطر الوالي الروماني هيروديس.

متحف آثار كوم وشيم بالفيوم:

يعرض أيقونة القديس "يوحنا فم الذهب“، من الخشب صُور عليها وهو يشير بعلامة البركة بيده اليمنى وحاملا في يده اليسرى الكتاب المقدس.

متحف ملوي:

يعرض أيقونة من الخشب، من العصر البيزنطي تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح وفوقة صليب وحولهما إثنين من الملائكة وعلى رأس السيدة العذراء تاج وفي الجانبين حروف قبطية.

متحف سوهاج القومي:

يعرض مفتاح كبير الحجم مصنوع من الحديد والبرونز، ذو أسنان مزخرفة بدوائر صغيرة، والجزء العلوي مزخرف بالتطعيم، تمثل صلبان برقائق معدنية وينتهي بحلقة للتعليق.

متحف الاقصر للفن المصري القديم:

يعرض الجزء العلوي من محراب من الحجر الجيري، مزين بإطار خارجي بزخارف نباتية عليها من الداخل نسراً ناشراً جناحيه يتدلى من منقاره ربما إكليل ويظهر خلف النسر الصدفة ينتهي من أسفل بجزء بارز عليه ما يمثل الصليب الغائر. يرجع إلى العصر القبطي.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض كبش محنط مغطي بقناع مذهب من الكرتوناج ( يتكون من طبقات عديدة من الكتان او البردي بمادة صمغيه، ومشكلة طبقا لملامح الوجه) تم العثور عليه في جزيرة الفنتين بأسوان.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض لوحة خشبية تمثل قديس واقف ممسكا بيده اليمنى صليب وأسفل اللوحة حروف قبطية.

متحف النوبة:

يعرض المتحف لوحة الحلم للملك (تا-نوت-امون).