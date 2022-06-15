شكرا لقرائتكم خبر عن 39.7 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.26 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2022 مقابل 3.74 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 39.7 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 44.1٪ حيـث بلغـت 5.48 مليــار دولار خـلال شهــر مــارس 2022 مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى إرتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: ( منتجات البترول بنسبة 128.6 ٪، بترول خام بنسبة 74.1 ٪، أسمدة بنسبة 90.8 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 47.0٪).

وانخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (لـدائن بأشكـالها الاوليــه بنسبة 11.4 ٪ ، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 50.5٪، منتجات ألبان بنسبة 5.8٪، برتقال طازج بنسبة 21.4٪).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.6٪ حيث بلغت 7.74 مليار دولار خـلال شهر مارس 2022 مقابـــل 7.55 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا ( مـواد اولية من حــديد أو صـلب بنسبــة 144.9٪، بـترول خــام بنسبة 174.0 ٪، لـدائن بأشكـالها الاوليــه بنسبــة 6.9٪، ذرة بنسبة 7.2 ٪)، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( قمــح بنسبـة 1.9 ٪، مــواد كيماوية عضويــة وغـير عضويـة بنسبـة 32.0 ٪، سيــارات ركــوب بنسبة 44.7 ٪، زيوت مكرره بنسبة 7.3٪).