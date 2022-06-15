شكرا لقرائتكم خبر عن غازتك وفجر المصرية يوقعان عقد اتفاق لإنشاء محطة تموين متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كل من المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول ومحمد الشوربجي رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي إحدى شركات قطاع البترول بحضور مسؤولي الإدارة العليا بالشركتين عقد اتفاق لإنشاء محطة تموين متكاملة (غاز طبيعي – وقود سائل) بالقاهرة الجديدة وذلك في إطار التكامل والتنسيق بين شركات قطاع البترول المصري.

ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود وتوفير منافذ بيع آمنة ومتطورة ومتكاملة الخدمات للجمهور بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

وحرص رئيسا شركتى غازتك وفجر خلال التوقيع على التأكيد على أن العقد المبرم بين الشركتين يعد باكورة لمزيد من التعاون المثمر بينهما خلال الفترة القادمة، وسوف يسهم في تعزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير شبكة محطات التموين المتكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى وغيرها من الخدمات للعملاء حيث كان لشركة غازتك السبق في تنفيذ هذه النوعية الحديثة المتطورة من المحطات في عدد من المحافظات مثل القاهرة وبورسعيد ودمياط وبنى سويف والغربية.