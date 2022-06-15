الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-6-2022 بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 58.53 جنيه للشراء، و 61.16 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.18 جنيه للشراء، و 61.23 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.80 جنيه للشراء، و 61.13 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى60.80 جنيه للشراء.

 

61.13 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى58.53 جنيه للشراء.

 

61.16 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر58.67 جنيه للشراء.

 

61.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib59.07 جنيه للشراء.

 

61.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية57.18 جنيه للشراء.

 

61.23 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي59.49 جنيه للشراء.

 

61.22 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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