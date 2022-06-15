انخفاض بأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 أقل من ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع المعدن عالمياً.

ونشر موقع ""مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 850 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1131 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 1820 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.67%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.