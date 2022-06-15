شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تصل مدينة سانت بطرسبرج للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم مدينة سانت بطرسبرج قادمة من مدينة جنيف السويسرية بعد مشاركتها بفعاليات الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وذلك للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولى والذي يعقد خلال الفترة من 15-18 يونيو الجارى.

ومن المقرر ان تفتتح الوزيرة الجناح المصري بالمنتدى حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى لهذا العام من خلال جناح متميز يعكس الهوية والحضارة المصرية.

وتشارك الوزيرة في عدد من الفعاليات التي ستعقد على هامش المنتدى، إلى جانب لقاء بعض الشركات الدولية المشاركة بالمنتدى .

ويضم الوفد المصرى المشارك فى الفعاليات السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى المشارك بالمنتدى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى محمد السيد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.