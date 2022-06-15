شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وذلك لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها بالمحافظة ومتابعة نسب التنفيذ لكل مشروع.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية ومدي الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال وضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسيه بأعمال التنفيذ كافة.

وحضر الإجتماع المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي و المشرف العام على وحده متابعة حياة كريمة، المهندسة اميرة هاني المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة بالشرقية.

وأكد "رئيس مياه الشرقية" حرصه الدائم والمتواصل علي متابعه معدلات التنفيذ أولا بأول، والوقوف الكامل علي كافه المعوقات إن وجدت والعمل علي سرعه حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.