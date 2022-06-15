شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1773 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1863 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2756 نقطة.