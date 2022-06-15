شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان والصرف بمدن غرب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الهيئة والأجهزة والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة 6 أكتوبر، بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، كما تابعوا أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية 800 ألف م³/يوم، وذلك في إطار تلبية التوسعات العمرانية الجديدة بمدن أكتوبر، واستيعاب احتياجات السكان المستقبلية من المياه ولزيادة وانتظام الضغوط.

وأكد مسئولو الوزارة، أن مشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، يُعد أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، حيث سيتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتلبية النمو العمراني بمدن أكتوبر، بجانب زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة تشملان تنفيذ (آبار توزيع - مروقات مياه - مرشحات رملية - عنابر الطلمبات المرشحة - عنابر المولدات - عنابر طلمبات غسيل المرشحات - خزانات المياه المرشحة)، بجانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه جارٍ الآن استكمال الأعمال الأخيرة للتشغيل المرحلي للمرحلة الثالثة من محطة التنقية، مشيراً إلى أن المحطة يتم إمدادها بالمياه العكرة من مأخذ المياه العكرة على النيل ورافع المياه العكرة بالعياط والمكوَّن من (عنبر طلمبات المياه – عنبر مولدات) بخلاف الـ3 خطوط الناقلة للمياه قطر 2200مم بطول 38.5 كم من مأخذ العياط حتى محطة التنقية بمدينة 6 أكتوبر – منظومة الطرق المائي بمشتملاتها – رافع أوسط على بعد 14.5 كم من مأخذ المياه.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 400 ألف م³/يوم وتعمل حالياً بكامل طاقتها، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون و200 ألف م3/يوم.

وتفقد مسئولو الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والتي تشمل مشروع سكن لكل المصريين ومشروعات المرافق والخدمات، مشيدين بحجم الجهود المبذولة في مشروعات الإسكان والطرق والمرافق الجارية، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة.