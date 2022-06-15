شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور مُبادرة "حياة كريمة" لتطوير خدمات التعليم بالريف المصرى.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى قطاع التعليم بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

وبلغ حجم الانفاق الحكومى 2.7 مليار جنيه على مشروعات التعليم خلال العام المالى 21/2022 ضمن مبادرة حياة كريمة .

1- يتم حالياً تنفيذ 2427 مشروعاً .

2- إنشاء 1130 مشروع إنشاء مباني مدرسية .

3- تنفيذ 1297مشروع تطوير ورفع كفاءة لإنشاء وتطوير 1105 فصل تعليمي .

4- خدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.