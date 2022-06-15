شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح المقر الرئيسى لشركة Webhelp العالمية باستثمارات 250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الرئيسى لشركة ويب هيلب Webhelp العالمية فى مصر الذى يعد أحد أكبر فروع الشركة فى العالم حيث تم تجهيزه باستثمارات تزيد عن 250 مليون جنيه فى ضوء رؤية وتوجه الشركة للتوسع فى استثماراتها وحجم أعمالها فى مجال تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مقرها فى مصر.

وحضر فعاليات الافتتاح أوليفييه دوها الرئيس التنفيذى وأحد مؤسسى شركة ويب هيلب العالمية، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولى الشركة العالمية من فرنسا ومصر.

هذا وتبلغ مساحة المقر الرئيسى الجديد لشركة ويب هيلب العالمية فى مصر نحو 20 ألف متر مربع ويعمل بالشركة نحو 1100 موظف وتخطط الشركة للوصول إلى 1600 موظف بنهاية العام الجارى، و3600 موظف خلال عام 2024.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بهذا الافتتاح وتوسع الشركة العالمية فى حجم أعمالها بمصر والتى تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة فى صناعة خدمات التعهيد؛ وهو الأمر الذى يعكس جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمارات الأجنبية حيث تعد مصر مقصدا رائدا فى تقديم خدمات التعهيد ووجهة مثالية للشركات العالمية التى تستهدف تلبية احتياجات عملاءها على الصعيد العالمى؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يشهد نموا فى عدد شركات التكنولوجيا العالمية وحجم الاستثمارات فى مختلف القطاعات والمجالات التكنولوجية؛ مشيدا بما شهده من كوادر شابة تعمل بالشركة فى مجال تقديم خدمات التعهيد لأسواق عالمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تحظى بريادة إقليمية ودولية فى مجال صناعة خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود لما تمتلكه من مقومات فريدة ومزايا تنافسية وعلى رأسها وفرة المواهب والكوادر الشابة المؤهلة القادرة على الابتكار وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة؛ مؤكدا أنه سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى المقبل بنسبة نمو تزيد عن 22٪؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى من خلال تنفيذ استراتيجية التدريب التقنى التى تضاعفت ميزانيتها 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه.

وصرح اوليفير دوها الرئيس التنفيذى للشركة: " مصر من أهم الأسواق الجاذبة فى مجال خدمات التعهيد، وتأكدنا اليوم من قرارنا للاستثمار فى السوق المصرى ولدينا العديد من الخطط لتنمية الأعمال فى مركزنا بالقاهرة".

‏وفى نفس السياق، وفى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" مذكرة تفاهم مع شركة "ويب هيلب" تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات تصدير خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود حيث تلتزم الشركة بتوسيع عملياتها فى مصر وخلق فرص عمل موجهة نحو أنشطة تصدير الخدمات لعملائها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، فى حين تلتزم الهيئة بدعم الشركة فى خطتها التوسعية من خلال بناء القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة والمحترفة على أعلى مستوى، وذلك على مدار 3 سنوات مدة تنفيذ مذكرة التفاهم.

وتأسست شركة "ويب هيلب" العالمية فى فرنسا عام 2000؛ وتتواجد فى أكثر من 55 دولة حول العالم ويعمل بها نحو 100.000 موظف. فيما تأسست "ويب هيلب" مصر بالقاهرة فى 2020 وقامت بإنشاء مقر لها بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وشركة “ويب هيلب Webhelp” العالمية وذلك للتوسع فى نطاق أعمال مركز الشركة فى مصر بما يسهم فى خلق حوالى 4800 فرصة عمل جديدة من المتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى للعمل فى مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء الشركة حول العالم، وذلك بنهاية مدة الاتفاقية.