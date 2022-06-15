شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تعافي الناتج الصناعي خلال مايو بعد تخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تعافي الناتج الصناعي للصين خلال مايو الماضي، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بأقل من التوقعات، بفضل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الناتج الصناعي للصين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% سنويا، بعد تراجعه بنسبة 9ر2% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 7ر0%.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة في الصين تراجعا خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر6% سنويا بعد تراجعها بنسبة 1ر11% خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر7%.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زاد الإنفاق على الأصول الثابتة في الصين بنسبة 2ر6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6%. في الوقت نفسه تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 4% خلال الفترة نفسها.