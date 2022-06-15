شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة %10.2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل زيادة في أسعار الجملة بنسبة %0.12.

• ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %8.56

• ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة %7.7

• سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة %9.1

• سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعُا بنسبة%0.1

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي ألسعار الجملة لشهر مايو2022م بنسبة %2.10 مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (أبريل 2022م) حيث كان %7.10 ،وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع األخرى القابلة للنقل بنسبة (%0.12) +؛ نظر ا لثقلها في المؤشر.

وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل زيادة في أسعار الجملة بنسبة %0.12؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %8.56 ،وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة %7.7؛ وذلك لثقلهما في المؤشر.

كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلالت والمعدات ارتفاع ا بنسبة %7.7 ؛ نتيجة الرتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (%8.10، )وأسعار الآلات المستعملة في األغراض العامة بنسبة (%2.12).

وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاع ا بنسبة %1.17؛ متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة %4.19 ، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة (%1.13.(

كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة %3.8؛ نتيجة الرتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (%7.20.(

كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفا عا بنسبة %6.8؛ نتيجة الرتفاع أسعارالأحجار والرمل بنسبة (%6.8.(

فيما سجل مؤشر أسعار الجملة لشهر مايو 2022 ارتفاعا بنسبة %4.1 مقارنة بشهر أبريل 2022م؛ متأثرا بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة %9.2؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية األساسية بنسبة (%8.19.(

وسجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعُا بنسبة%0.1 ،متأثرُا بارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (%5.2 .)كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفا عا بنسبة %2.0؛ متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة1.2%.

وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاع ا بنسبة %9.1 ؛ نتيجة الرتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة (%9.1 .(في حين سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضا بنسبة %2.0 ، -متأثرا بانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة %8.0.