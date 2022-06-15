الاقتصاد

ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 10.8%

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 10.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال نيسان/أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 8ر10% شهريا إلى 963 مليار ين (12ر7 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 5ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر7% خلال آذار/مارس الماضي.

وعلى أساس سنوي زاد الطلب على الآلات خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 19% وهو ما يزيد أيضا على توقعات المحللين الذين توقعوا زيادته بنسبة 3ر5% فقط بعد زيادته بنسبة 6ر7% خلال الشهر السابق.

وزاد الطلب على الآلات الصناعية بنسبة 3ر10% شهريا وبنسبة 3ر29% سنويا، في حين زاد الطلب على الآلات غير الصناعية بنسبة 9ر8% شهريا و3ر10% سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي.

وتراجع الطلب الحكومي على الآلات خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 6ر6% شهريا، في حين ارتفع بنسبة 30% سنويا. كما زاد الطلب الخارجي على الآلات خلال الفترة نفسها بنسبة 1ر52% شهريا و2ر38% سنويا.

في الوقت نفسه يتوقع محللون تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6ر5% على أساس سنوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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