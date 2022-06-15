شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوبون من أوبك ومصادر من قطاع النفط إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام والوقود الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانتعش استخدام الوقود بعد انخفاضه بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 وفي طريقه لتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي حتى مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة قوضت توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في 2023 بحسب "رويترز".

من المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول توقعات للطلب في 2023 في يوليو. ويجري ترقب توقعاتها وكذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس بحثا عن مؤشرات عن الاتجاه الذي ستتخذه سياسات أوبك.

أفاد مندوب من أوبك ومصدر آخر على دراية بفكر المنظمة أنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليوني برميل يوميا أو أقل في 2023 بزيادة بنسبة 2 بالمئة فقط بالمقارنة مع نمو قدره 3.36 مليون برميل يوميا متوقع في عام 2022.

وقال المندوب من أوبك عن توقعات العام المقبل : "حتى لو كان مليونا واحدا فقط فإن هذا يظل نموا ولم يبلغ ذروته".

وأضاف مصدر من أوبك أن من المقرر أن تصدر المنظمة أن تصدر أول توقعات لها للطلب لعام 2023 في تقريرها الشهري المنتظر صدوره يوم 12 يوليو.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم النصح للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، إن الوكالة ستصدر أول توقعات لها للطلب في عام 2023 في تقريرها الشهري المنتظر الأربعاء.

وتترقب أوبك أي إشارات على أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى انهيار الطلب على النفط.