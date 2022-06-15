شكرا لقرائتكم خبر عن نطالب بالتحقيق.. ومواجهة المسؤول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع التحقيق الذي نشرته صحيفة ”الخليج 365” بتاريخ 14 يونيو، بعنوان «تأخر تسليم وحدات «واحة الدمام» يكبد المستفيدين خسائر سداد الأقساط والإيجار».

وطالب المغردون وزير الإسكان بتشكيل لجنة للتحقق من أخطاء البناء، وعدم استقبال العملاء لمنع التصوير بالمشروع، وهو ما انفردت به صحيفة ”الخليج 365”، فضلا عن التحقيق في تأخر تسليم الوحدات في الوقت المحدد في العقود، والمماطلة مع المواطنين.

وقال أحد المغردين: «يا ليت وزير الإسكان يوجه بتشكيل لجنة للتحقق من أخطاء البناء وتقفيل الزيارات عشان العميل ما يصور، بالنسبة لي أنا ندمت إني شريت منهم».