شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «تفضيل المنتج المحلي» لدعم الصناعة الوطنية.. قريبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، إبراهيم آل الشيخ، عن إطلاق مبادرة «تفضيل المنتج المحلي» قريبا، بهدف دعم المنتجات الوطنية، في مختلف القطاعات، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، أو غيرها من الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت في وضع اللمسات الأولية لإطلاق الحملة، فيما لم يحدد موعد رسمي لإطلاقها. وقال آل الشيخ: إن الحملة ستركز على المستهلك في الأسواق الوطنية، لتفضيل المنتج الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية حريصة على تعظيم المنتج المحلي، وفي تواصل مستمر مع المصانع الوطنية بخصوص الحملة، من خلال التركيز على الأهداف الكامنة وراء إطلاقها. وأضاف آل الشيخ: إن المبادرة تحظى بمشاركة واسعة من الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن المستهلك يمثل المحرك الأساسي وراء زيادة حصة المنتج الوطني مقابل المنتجات المستوردة، خاصة أن المنتجات الوطنية تمتاز بجودتها العالية وقدرتها التنافسية، الأمر الذي يشجع على التركيز على هذه المنتجات. ونوه بأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه المواطن والمقيم في المملكة لتفضيل المنتج الوطني، مشيرا إلى أن استمرار المصانع الوطنية يعتمد على زيادة حصتها في الأسواق المحلية، إذ إن المستهلك يدعم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة الصناعات المستوردة. ولفت إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل على سن الأنظمة والتشريعات للنهوض بالصناعة الوطنية، فيما يلعب المستهلك دورا مهما في نمو تلك الصناعات ودعم قدرتها على الصمود في وجه الصناعات المنافسة. وأشار إلى أن المصانع الوطنية تلعب دورا في استيعاب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، إذ إن المواطن أصبح حضوره فاعلا في مختلف المصانع، لافتا إلى أن المصانع الوطنية تؤدي دورها بتوظيف الشباب السعودي، وبالتالي فإن المستهلك الوطني مطالب بدور إيجابي لدعم الصناعات الوطنية. وطالب المواطنين بتفضيل المنتجات الوطنية سواء بالنسبة للاحتياجات اليومية أو المشاريع التجارية على اختلافها، داعيا إلى وضع المنتجات الوطنية ضمن الأولويات بهدف تحفيز الصناعات الوطنية على منافسة المنتجات المستوردة. وأوضح أن المبادرة تستهدف إحداث تغييرات جذرية في ثقافة الوعي الاستهلاكي، والعمل على كشف مزايا المنتجات الوطنية، وقدرتها على كسب ثقة المستهلك.