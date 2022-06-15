شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لترشيد الطاقة بالمكيفات قبل وأثناء وبعد التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة على العديد من الطرق المهمة للترشيد في استخدام الطاقة في المكيفات، والتي جاءت على هيئة نصائح للمستهلكين عموماً قبل وأثناء وبعد شراء أجهزة التكييف.

وبين المركز أنه يحب على المستهلك قبل شراء المكيف استخدام تطبيق (تأكد) للتحقق من بيانات كفاءة الطاقة، واختيار مكيف يتواكب مع سعة المكان، أما فيما يخص أثناء التشغيل ضروره إغلاق الأبواب والنوافذ، وضبط المكيف عند درجة حرارة 24 درجة مئوية، وبعد استخدامة جاءت التوصيات بأهمية إطفاء المكيف عند عدم الحاجة إليه، وتنظيف الفلتر كل أسبوعين، والصيانة الدورية.

من جهته علق عثمان العثيم عضو جمعية الاقتصاد السعودية على أهمية الإلتزام بالطرق المثلى في الترشيد كونها الملاذ الآمن لتقليل الاستهلاك، وقال؛ لا يوجد عذر أمام المستهلكين في عدم الترشيد كون الحملات التوعوية تظهر أن أجهزة التكييف هي الأعلى استهلاكاً للطاقة بتالي يجب على الجميع النظر فيها والاهتمام كون ذلك سيغير قيمة الاستهلاك الشهري وستكون واضحة بالفاتورة الشهرية.