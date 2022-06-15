شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لأسعار النفط في ختام تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقدت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها المبكرة اليوم الثلاثاء لتنهي التعاملات بتراجع حاد، على خلفية تقارير عن مقترح لفرض ضريبة على بعض شركات النفط في الولايات المتحدة لكبح جماح التضخم.

كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بشدة بسبب تقارير عن احتمال استمرار عمليات إصلاح منشآة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة فري بورت إل.إن.جي الأمريكية لفترة أطول مما كان يعتقد وهو ما ساهم في تراجع أسعار النفط أيضا.

كما ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في تراجع أسعار النفط. وارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 43ر105 نقطة، حيث يراهن المتعاملون على زيادة أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا زيادة الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار دولارين أي حوالي 7ر1% إلى 93ر118 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات إلى 66ر123 دولار للبرميل.

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 22ر2 دولار أي بنسبة 81ر1% إلى 03ر120 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل. كان سعر برنت قد ارتفع في بداية تعاملات اليوم إلى 16ر125 دولار للبرميل.