شكرا لقرائتكم خبر 59 عملا سينمائيا تضع العلا على خارطة الإنتاج العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت إدارة «فيلم العلا» التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، نمو مستويات الإنتاج الدرامي والسينمائي للأعمال التي جرى تصويرها في المحافظة خلال العام الماضي والعام الجاري، وتضمنت 59 عملا سينمائيا ودراميا.

وأشارت إلى أن الأعمال السينمائية والوثائقية والدعائية، التي أنجزت سابقا أو ستنجز خلال العام الجاري، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة، التي تعزز من حضور العلا على خريطة الإنتاج العالمي، حيث تمنح فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصناع الأفلام وسط طبيعة المحافظة، وآثارها التاريخية.

وتستمر إدارة «فيلم العلا» في تدريب وتطوير الكوادر البشرية وفق أرقى المعايير الدولية؛ لتوفير فريق محترف يدعم أعمال الإنتاج الحالية والمقبلة، بما يضمن مواصلة تطوير صناعة السينما المحلية وفق رؤية المملكة 2030 لتكون وجهة رائدة لتصوير وإنتاج الأعمال.

وأطلقت الهيئة مؤخرا منتجعا خاصا لإقامة أفراد وطواقم الإنتاج بسعة تصل إلى 300 غرفة مجهزة بأحدث وأرقى مستويات الخدمة والضيافة، ويتضمن المنتجع مكاتب لمختلف الخدمات الإنتاجية، ومساحات للاسترخاء والترفيه، كما تعمل على تجهيز مبنيين مخصصين للتصوير والإنتاج بمساحة تتجاوز الألفي م2.

وأكد مدير إدارة «فيلم العلا» ستيڤن ستراكان أن محافظة العلا على أتم الاستعداد لاستضافة أكبر الإنتاجات العالمية، مشيرا إلى أن لهذه المشاريع والإنتاجات، ومنها «فيلم قندهار» الذي جرى تصويره في العلا، تأثير اقتصادي مباشر على العلا لما توفره من دعم وتسهيلات لترويج ودعم الشركات والأعمال المحلية.

شركة أفلام العلا







عملت مع شركات إنتاج عالمية مثل ديزني ونتفليكس



شاركت أخيرا بدعم إنتاج فيلم «قندهار» المصور في العلا



توفير المعدات والتموين لأكثر من 30 موقعا



الأعمال المصورة في العلا