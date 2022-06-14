وصول 99,884 حاجا عبر المنافذ الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة جوا 99,884 حاجا، حيث وصل أمس الأول 17,132 حاجا، فيما وصل عبر المنافذ البرية حاجان. في حين بلغ متوسط زمن إنهاء رحلة حج خارج الصالات هذا العام بمتوسط زمن بلغ 29 دقيقة مقارنة بحج عام 1440، والذي بلغ 36 دقيقة، كما بلغ متوسط زمن إنهاء إجراءات رحلة حج داخل وخارج الصالات 102 دقيقة مقارنة بحج عام 1440، والذي بلغ 127 دقيقة. فيما بلغ متوسط إجراءات إنهاء رحلة حج، مبادرة طريق مكة، 55 دقيقة مقارنة بحج عام 1440، والذي بلغ 60 دقيقة. وأوضحت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة مؤشرات حركة استقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنورة عبر المنافذ. فيما نشر التقرير الإحصائية العامة لعدد الحجاج القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ. وتسعى الوكالة لتقديم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين، حيث نفذت 189 جولة تفقدية لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 285 حالة تفويج إلى السكن، ومباشرة 37 حالة مغادرة من السكن، فيما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم 121 حاجا، و13 زيارة تفقدية للحجاج المنومين بالمستشفيات، و86 زيارة لتقييم أداء مقدمي الخدمات، وتبلغ نسبة جاهزية مساكن الحجاج للعينة التي تمت متابعتها 75%، فيما بين التقرير أنه لم تسجل أي مفقودات للحجاج. وتسعى الوكالة لتقديم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين، حيث نفذت 189 جولة تفقدية لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 285 حالة تفويج إلى السكن، ومباشرة 37 حالة مغادرة من السكن، فيما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم 121 حاجا، و13 زيارة تفقدية للحجاج المنومين بالمستشفيات، و86 زيارة لتقييم أداء مقدمي الخدمات، وتبلغ نسبة جاهزية مساكن الحجاج للعينة التي تمت متابعتها 75%، فيما بين التقرير أنه لم تسجل أي مفقودات للحجاج. عن قدوم وتنقل الحجاج من المدينة المنورة 9131 حاجا إجمالي الحجاج المغادرين إلى مكة 68,543 حاجا تبقوا في المدينة المنورة 13,123 حاجا إجمالي عدد القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة أول أمس 73,891 حاجا عدد الحجاج القادمين حتى أول أمس 3786 حاجا إجمالي الحجاج القادمين عبر مركز استقبال الهجرة

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