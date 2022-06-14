شكرا لقرائتكم خبر 60 محطة متنقلة على مدار الساعة لخدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 60 محطة متنقلة تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني تقديم خدماتها التقنية لضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة، والمنفذة في (ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، باكستان، المغرب)؛ لتسهيل إجراءات السفر من صالة المبادرة في مطارات هذه الدول في وقت قياسي.

وتعمل سدايا على تقديم خدمات متعددة في مبادرة طريق مكة، تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحدود، نظام الحج، نظام تسجيل المسافرين)، وتقديم دعم فني تقني عبر فريق عمل يتكون من مهندسين وفنيين على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة سدايا، متمثلا في مركز المعلومات الوطني في الدول الخمس المنفذة فيها المبادرة، وتسلم المواقع، ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها وتقديم خدمات الدعم التقني لها على مدار الساعة، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.

وتقدم سدايا خدمة التجهيز والإشراف على البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وفق المعايير المعتمدة في مركز المعلومات الوطني، وتوفر خدمات الدعم التقني للحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية وتشغيلها حال الاحتياج إليها، إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكات وأجهزة الحماية عالية الخصوصية بما يتناسب مع الأمن السيبراني.

الفرق التقنية لمركز المعلومات الوطني:

