شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": دورات متخصصة فى الذكاء الاصطناعى عبر منصة "مهارة تك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق على منصة "مهارة-تك"، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي "مطوّر تعلّم الآلة من جوجل" حسبما نقل موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد منصة "مهارة تك" من أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات للتعلم الرقمي، وذلك لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات.

وتقوم الوزارة بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ومنصات أخرى للتدريب لإتاحة منح تدريبية مجانية معتمدة لكل الفئات العمرية في مجالات التكنولوجيا المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ولغة البرمجة "بايثون".

من جهة أخرى، تعد منصة مهارة تك تعليمية مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، المحتوى المقدم من خلال المنصة تم إنتاجه داخل استوديو مركز التعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة من شأنه خدمة الشباب العربي في مسارات تكنولوجيا المعلومات وإثراء المحتوى العربي وإتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين لإمدادهم بالجديد من التقنيات الحديثة والتطورات في مسار تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المشروع لإتاحة المحتوى التدريبي المتخصص في عشرة تخصصات تكنولوجية باللغة العربية.