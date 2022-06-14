شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» تدعو إلى الإبلاغ عن المواقع التصنيعية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضمان جودة المنتجات المصنعة محلياً والتزامها بالمعايير

- رصد عمليات تصنيع مخالفة لمنتجات المقطورات والصهاريج والقلابات

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المواقع التي تمارس عمليات التصنيع بطرق غير نظامية، ودون الحصول على التراخيص النظامية التي تخولها بممارسة النشاط الصناعي، وذلك عن طريق التواصل على الرقم الخاص بالبلاغات 199001، أو عبر خدمة تواصل معنا على موقع الوزارة الإلكتروني https://mim.gov.sa/mim/ .

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان جودة المنتجات المصنعة محلياً والتزامها بالمعايير والمواصفات المطلوبة، وذلك بعد رصد وجود عدد من المواقع التي تمارس عمليات تصنيع منتجات المقطورات والصهاريج والقلابات بجودة متدنية ودون الحصول على التراخيص المطلوبة مما تتسبب في الإضرار بالمستهلك، والإخلال بقواعد عدالة المنافسة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حرصها على القيام بدورها الرقابي والتنظيمي والذي يشمل العمل على رفع جودة الصناعات الوطنية، والتأكد من صناعة منتجات ذات جودة عالية، قادرة على المنافسة، وتلبية احتياج المستهلكين.

وحثت الوزارة، المنشآت المخالفة إلى سرعة تصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرار عملياتها وتصنيع منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدةً أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات اللازمة.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أتاحت منصة "صناعي" والتي تضم جميع خدماتها المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك من أجل مساعدة المستثمرين وتسهيل حصولهم على الخدمات المطلوبة بشكل أسرع، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

ويمكن للمستثمرين الدخول على المنصة والاطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها من خلال الرابط: https://senaei.meim.gov.sa/

[8:37 pm, 14/06/2022] Ok: