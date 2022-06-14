أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في النصف الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها للطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع 2022، فيما خفضتها للربع الثاني من هذا العام، وتوقعت زيادة الطلب على النفط بـ3.1 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من 2022، مشيرة إلى أن الطلب اليومي سيبلغ 101.8 مليون برميل في النصف الثاني من العام، وسيتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل كورونا

وأبقت «أوبك» في تقريرها لشهر يونيو، الصادر أمس، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 3.4 ملايين برميل يوميا خلال 2022، لكنها تتوقع أن تنخفض وتيرة نمو الطلب على النفط إلى النصف العام المقبل، مع سيطرة التضخم والصراع على الاقتصاد العالمي.

ونقلت «بلومبيرج» عن أحد المندوبين في أوبك، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل، انخفاضا من 3.4 ملايين برميل يوميا متوقعة لهذا العام. وأنه ستراجع التوقعات من قبل ممثلين من الدول الأعضاء في المجموعة الأسبوع المقبل.

وتراجع إنتاج أوبك بواقع 176 ألف برميل يوميا في مايو مقارنة بأبريل، وأرجع تقرير أوبك ذلك إلى انخفاض إنتاج كل من إيران والعراق وليبيا ونيجيريا والغابون. فيما تراجع إنتاج النفط العالمي إلى 98.75 مليون برميل يوميا في مايو. وأشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج الروسي بمقدار 930 ألف برميل يوميا في الربع الثاني على أساس فصلي.

وفاجأت أوبك وحلفاؤها أسواق الطاقة في وقت سابق من هذا الشهر، بالموافقة على تسريع عودة الإنتاج الذي توقف خلال الوباء، لكن القدرات الإنتاجية الفائضة تقتصر على السعودية والكويت والإمارات والعراق. وأوضحت المنظمة في التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التطورات الجيوسياسية الحالية والانتشار غير المؤكد للوباء قرب نهاية النصف الثاني من العام، ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التعافي المتوقع إلى مستويات ما قبل الوباء.