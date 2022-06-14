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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الشرقية وقعت مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الأكاديمية المالية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030)، بحضور رئيس الغرفة بدر الرزيزاء. ووقع المذكرة أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، ومدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان. وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك والتنسيق والتكامل بين الطرفين، ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في القطاع الخاص، وذلك في عدة مجالات أبرزها؛ تنفيذ برامج تدريبية وتطويريه تسهم في تنمية قدرات الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي واعداد جدولة زمنية بالبرامج المطلوب تنفيذها ضمن الخطة التدريبية لمركز التدريب بغرفة الشرقية لعام 2022م. وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك والتنسيق والتكامل بين الطرفين، ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في القطاع الخاص، وذلك في عدة مجالات أبرزها؛ تنفيذ برامج تدريبية وتطويريه تسهم في تنمية قدرات الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي واعداد جدولة زمنية بالبرامج المطلوب تنفيذها ضمن الخطة التدريبية لمركز التدريب بغرفة الشرقية لعام 2022م.

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