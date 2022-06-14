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وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الإنمائية القائمة والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية السودان الشقيقة، كما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي وكيفية تجاوزها لتحقيق النمو والازدهار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، استقبل في مقر الصندوق أمس، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الإنمائية القائمة والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية السودان الشقيقة، كما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي وكيفية تجاوزها لتحقيق النمو والازدهار.

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