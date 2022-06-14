أرامكو تدشن 3 مبادرات في المواطنة والاستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أمس ثلاث مبادرات لشركة أرامكو السعودية في مجال المواطنة والاستدامة.

وشملت المبادرات: مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة (ACCEL) في الظهران، والأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات (LNA) في الخبر، ومنتزه المانجروف البيئي بالقرب من رأس تنورة.

ويأتي تدشين المبادرات في إطار جهود الشركة للمحافظة على البيئة، والاستثمار في الطاقات البشرية التي تعزز سوق العمل في المملكة، وتوفير فرص وظيفية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية التي تتركز فيها أعمال الشركة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «نحتفل بهذه المناسبة في جنبات موقع مميز، وهو حي أجيال السكني، أكبر مشاريع برنامج أرامكو السعودية لتملّك البيوت منذ انطلاقه قبل نحو 70 سنة، وأحد أكبر المشاريع النموذجية في الشرق الأوسط، وأول مشروع يحصد جائزة إنفيجن العالمية للاستدامة». وأضاف «الشركة سعيدة بتدشين إضافة نوعية لحي أجيال، تتمثل في مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة (ACCEL)، وهو واحد من اثنتي عشرة مدرسة مميزة يحتضنها حي أجيال، ويعد الأول من نوعه في المملكة، بما يقدمه من خدمات شاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية لجميع أنواع الإعاقة، بالتعاون مع مركز أريزونا الأمريكي للتعليم الشامل والمهارات الحياتية، وقد رخص من قبل وزارتي التعليم والصحة».

وأشار إلى تدشين الأكاديمية الوطنية للسيدات (لنا) في الخبر، بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبينا أنها أول مركز تدريب نسائي في المملكة لتوفير كوادر مؤهلة للعمل التقني والمهني مربوطة بالتوظيف من خلال برامج معتمدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ورؤية 2030.

وأوضح أن الشركة تفخر بإهداء المنطقة والوطن غابة من المانجروف بالقرب من رأس تنورة سميناها «منتزه المانجروف البيئي»، وهي أول منتزه بحثي في المملكة.

3 مبادرات:

1 مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة ( ACCEL ) في الظهران.

يقدم برامج تعليمية وسلوكية وعلاجية ومهنية وتأهيلية لذوي الإعاقة.

ينقل خبرة مركز أريزونا الأمريكي التي تزيد على 40 عامًا.

بدأ عمله بخدمة 50 مستفيدا، واليوم يخدم 200 مستفيد.

يطمح لخدمة أكثر من 300 مستفيد بحلول 2024 .

2 الأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات ( LNA ) في الخبر افتتحت في أبريل 2020

تخرجت منها 400 فتاة، التحقن بسوق العمل

تتدرب بها حاليا 200 شابة في مجالات عدة

تعتبر جزءا من جهود أرامكو لتدريب المواهب

3 منتزه المانجروف البيئي بالقرب من رأس تنورة

مساحته 64 كلم 2

بدأ العمل فيه عام 2012

سيكون المنتزه مفتوحا لعموم الزائرين

يتميّز بأطول ممر أشجار مانجروف بالمملكة

يشهد زيارة أكثر من 100 نوع من الطيور سنويا

يمثل أول محمية طبيعية في المملكة مخصصة

للمحافظة على المانجروف