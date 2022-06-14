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ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض ضد صاحب مركز خدمة السيارات الواقع بمحافظة الخرج، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المدان عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بمخالف بحريني الجنسية بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر ثبوت تورط المنشأة التابعة له في حيازة وعرض وبيع زيوت سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض ضد صاحب مركز خدمة السيارات الواقع بمحافظة الخرج، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المدان عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

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